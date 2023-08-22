İsmail Kartal iyi yönetiyor

Samsun'da aşırı nem ve yüksek sıcaklığa rağmen sahada mücadele eden 22 futbolcuya da "Helal olsun" demek gerek. İlk yarıya baktığınızda kalite var mı eh! İki takım da taktik anlayışlarını yapmaya çalıştı. Birbirlerini iyi analiz etmişler ona göre oynadılar. Samsunspor yeni bir takım, alt ligden gelmesine rağmen sahadaki duruşu iyiydi. Bölgeler arasında hiç kopukluk yoktu. Samsunspor taraftarını da tebrik ediyorum tribünler doluydu. Ben o tribünleri iyi bilirim daha 16 yaşındayken ilk profesyonel maçıma çıkmıştım Samsun'da ve gol atmıştım.

Sezon başında bir takım ne kadar puan alırsa o kadar avantaj. Fenerbahçe bu anlamda çok kritik bir deplasmandan galibiyetle ayrıldı. Bir de şu var Samsunspor takımı çok kimsenin başını ağrıtır içeride ve dışarıda. Daha bir oturacak, daha bir şekillenecek bu takım belli.



Fenerbahçe buradan 3 puan alarak çok güzel kaçtı. Attı attı kaçtı yani çok takım buradan kaçamaz! O yüzden Fenerbahçe adına çok kritik bir galibiyetti.



Fenerbahçe'nin diğer takımlara göre avantajı şu; Sarı-lacivertliler alacağı futbolcuları bayağı önceden belirledi ve transferi erken yaptı. Gelen adamları da direkt oynattılar ve takıma monte ettiler. Samsunspor karşısında da aldığı iki oyuncuyu oynattılar. Fenerbahçe'nin o avantajı var. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, şu ana kadar yeni transferleri çok iyi kullandı.



Dzeko iki maçta çıktı gollerini attı takımı taşıdı. Cengiz Ünder bugün bir sakatlığı oldu ama iyi oynadı, golünü attırdı. Fenerbahçe yaptığı yatırımın karşılığını alıyor gibi görünüyor ama bunun devamı gelecek mi, önemli olan o!