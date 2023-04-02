Altın gol!

Yazıya başladığımda başladığımda dakika 87, skor 0-0 ama bu dakikaya kadar gol olmamasına rağmen çok kaliteli değil fakat heyecanlı bir maç izledik. Çok pozisyon da yoktu, bol ikili mücadele vardı. Topla daha fazla oynayan Galatasaray olmasına rağmen Adana Demirspor akıllı top oynadı. Sarıkırmızılılar yanlardan orta atıyordu ama hedefi bulamıyor, öylesine orta atıyordu. Maç o hale geldi ki iki taraf da kazanabilirdi ve ben bu satırlara geldiğimde Galatasaray golü buldu. Bu maçta şu gözüktü; Galatasaray Konya yenilgisinden sonra psikolojik olarak bayağı yara almış. Tabii arkadan kovalayanlar yaklaşınca psikolojik baskı başlar. Bu da sahaya yansıdı.

Adana Demirsporlular aldıkları topları biraz daha dikkatli kullansalar, özellikle son topları maç farklı olabilirdi. Galatasaray maçın başından 60- 70'inci dakikaya kadar hücum pres yapmaya kalkıştı ama ilerdekiler pres yaparken ortadakiler yapmayınca Adana Demirspor takımı bir iki top yapınca bütün Galatasaray takımını oyundan düşürdüler. Bu maç Galatasaray için çok önemli neden? Çünkü ertesi gün oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş maçı var. Sarıkırmızılılarda o maçın da baskısı vardı. Tabii hakemin üzerinde de baskı büyüktü. Zaten tedirgin maç idare eden bir hakem. Bu maçta iyice tedirgin gözüktü. Sarı kartlar vardı, kırmızı olmadı ama bence Emre Akbaba'nın yaptığı hareket kırmızı olması gerekirdi. Hakemin gözünün önünde oldu, Emre Akbaba direkt rakibine geldi. Topla rakibin ayağı arasında 40 cm fark vardı. Hadi hakem sarı diye değerlendirdi peki VAR'a ne demeli! Bence pozisyon gri değildi. Galatasaray lehine verilen penaltı ise kararı da doğruydu. Galatasaray'ın dün gece Midtsjö'nün attığı şu gol için şu cümleyi yazabiliriz. Bu gol sarı-kırmızılılar için altın vuruştu, altın goldü, belki de bu gol Galatasaray'a lig şampiyonluğunu getirebilir. Çünkü aksi olsaydı o zaman çok farklı senaryolar çıkacaktı ortaya.