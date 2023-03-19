Sıklet farkıyla

Koca ilk 45 dakika boyunca İstanbulspor tek yönlü futbol oynadı. Kendi alanlarını iyi kapattılar, hücuma hiç çıkmadılar desem yeri. Beşiktaş sakindi, arkayı boşaltmadı, zaten kalecilerine de top gelmedi golü de bir kornerden defans ve kalecinin büyük hatasıyla ağlarında gördüler. İkinci devre İstanbulspor oyuna girmeye başladı ama golü Aboubakar'ın güzel vuruşu ile siyah-beyazlılar buldu. Bu andan sonra İstanbulspor baktı ki böyle olmayacak başladı Beşiktaş'ın üstüne gitmeye. Bu arada 30 metreden bir topları direkten döndü. Beşiktaş için tehlike sinyalleri çalmaya başladı. 75'ten sonra da Beşiktaş o güvenini kaybetti. Rakip üstüne gelince arka tarafını boşaltıyordu ama ondan faydalanamadılar. Bu arada iki tane iyi pozisyona girdiler, hatta bir pozisyon var penaltı tartışmasına neden olan. İstanbulsporlu futbolcu kaleci ile karşı karşıya kalacakken sol taraftan defans gelip ayağını topa uzattı ama değemedi. O sırada Beşiktaş kalecisi de geldi hafif değdi ama üçü de kontrolsüz şekilde düştüler. Beşiktaşlı, sol baldırı ile İstanbulsporlu oyuncuya değdi ama o da pozisyona devam edip, inat etmedi, kendini yere bıraktı. Penaltı istedi, hakem vermedi. İnat etse, pozisyonun üstüne gitse gol de atabilirdi, penaltıyı da alabilirdi. Siyah-beyazlılar, zaman zaman iyi işler yapıyorlar ama bu uzun sürmüyor. Biraz dirençli ve dikkatli bir takım Beşiktaş'ı çok rahatsız eder. İstanbulspor, kendi çapında, gücünde iyi mücadele etti ama arada sıklet farkı vardı. Bu soğuk havada Beşiktaş seyircisi yine takımını yalnız bırakmadı, en fazla tebriği ve alkışı bence onlar hak ediyor. Ne olursa olsun takımlarını yalnız bırakmıyorlar.