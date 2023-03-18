İsmi var, ruhu yok

İlk devre Konyaspor'a göre Galatasaray daha derli toplu, daha da etkili. Konyaspor ise bu bölümde, Galatasaray'a karşı tepki gösteremiyor. Sarı-kırmızılılar bu devreyi 1-0 önde bitiriyorlar ama daha önceki maçlardaki Galatasaray var mı sahada, yok. İkinci yarı, bu sefer sahaya hakim olan taraf Konyaspor. Çok tehlikeli akınlar yapıyorlar fakat son pasları iyi kullanamıyorlar. Galatasaray ikinci yarıda bir türlü orta sahayı ele geçiremiyor. Ve çok etkili Konyaspor ataklarına karşı koymakta zorlanıyorlar. İlk yarıyı tamam Galatasaray önde kapattı ama verilen pozisyonlara göre ikinci yarı Konyaspor çok daha etkiliydi.

Zaten bu yazıyı gazeteye yazdırdığım anda Konyaspor ikinci golü buldu. Galatasaraylı oyuncular fazla havaya girmişler. Yani "Biz ismimizle bile oynarız, yeter" havasındaydılar. Ama maalesef futbol öyle bir oyun değil! Mesela İcardı, dün gece ismi de yoktu, ruhu da yoktu... Galatasaray'ı oynadığı sürece eksik oynattı. Sarı-kırmızılıların en etkili oyuncusu Barış Alper'di. Konyaspor'a tepki gösteren tek adam oydu sahada. Okan Buruk onu neden oyundan aldı, anlayamadım.

Hakeme çok fazla iş düşmedi. Hakemin yaptığı en büyük hata ise topun önünde kalıp, futbolculara ve oyuna müdahale etmesiydi. Maalesef çok Türk hakemi bu hatayı yapıyor. Bu maç, seri bitirme açısından enteresandı. Galatasaray'ın galibiyet serisini bitirdi, Konyaspor'un da mağlubiyet serisini! İlk yarıda Galatasaray, Konyaspor'a göre bir tık öndeydi. İkinci yarıda Konyaspor ise Galatasaray göre 3 tık önde oynadı. Bu da tabelaya yansıdı.