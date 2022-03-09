Büyük bir deprem

Bu tarz bir olay Hasan Doğan zamanında oldu. Ondan sonraki en büyük operasyon.

Daha önceki MHK'lerden da zaman zaman bazı kelleler istendi, vermedikleri için onlar gitti.

Bu operasyonu Merkez Hakem Komitesi ve federasyon tek başına karar verip yapamaz. Bu operasyonu Kulüpler Birliği'nin isteği ve federasyonun onayı ile MHK yapmıştır.

Bir yerden başlanacaktı, mutlaka yapılması gerekiyordu. Operasyon tam yapıldı mı, bence hayır ancak bir yerden başlanması gerekiyordu.

Bu futbolda yapılan bir ihtilaldir.

Yapılması gerekiyordu, hakemler meydanı çok boş buldu. 'Gelecek sezon yapılsaydı' deniyor, hayır kardeşim temizliği tam yapacaksınız.

Hakem alemi çok temiz değil.

Bu kararların devamının gelmesi de lazım. Bu bir deprem, büyük bir deprem. Bunun artçıları da olacaktır.