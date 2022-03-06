Bindiği dalı kesiyor

Galatasaray takımı bir ilk yarı oynuyor Konya'da, 'kötü' oynuyor dersek kıyak yapmış oluruz, kötünün de kötüsü..

İkinci yarıda bir gol atmaya çalışıyorlar ama yaptıklarını hücumlar yalan rüzgarı. İki hafta maç kazandılar, bayağı bir hakem desteği ardılar iki maçta da. Ama keramet kendilerinde zannettiler. Teknik direktör dedi ki, "Çok iyi çalışıyoruz, semeresini alacağız!" Bu futbolla değil skorların semeresini, eşeğin semerini bile alamazsınız.

Çünkü Galatasaray defans yapmasını da bilmiyor, hücum yapmasını da bilmiyor. Defanstan hücuma çıkmasını da bilmiyor. Yani Galatasaray 'Saldım çayıra, Mevlam kayıra' futbol oynuyor. Konyaspor sahada her şeyiyle Galatasaray'dan daha iyi bir takı olduğunu gösterdi.

Bakmayın siz skorun 2-0'da kaldığına; maç 3-0 olsa, 5 hatta 6'ya bile giderdi. Sadece üçüncü golü bulamadılar. Biraz daha dikkatli olsalardı bulurlardı. Ama 2-0'ı da rahat korudular, bu da işin ayrı yönü.

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Galatasaray'da bir şeyler oluyor, anlamak mümkün değil. Geçen hafta oyuna girdikten sonra maçı çeviren adam Feghouli. Bu hafta onu maç kadrosuna bile almıyor. Ya yönetim bir şeyler söylüyor bu adama, ya da bu adam bindiği dalı kesiyor.Hakem bir-iki yerde Galatasaray'a kıyak yaptı. Tabii maç da Konya'da olunca fazla kımıldayamadı. Orta sahada birkaç kararda 'devam' dedi ama Galatasaray'ın devam edecek hali yoktu. Hakem de bunu anlayınca o da bu işi bıraktı, ortalarda düdük çalmaya başladı.Konyaspor seyircisi müthiş. Yalnız bir pozisyonda top ceza alanı içinde Gomis'te iken tribünden bir düdük sesi geldi ve Gomis oyunu bıraktı.Herkes şaşırdı, Gomis de dahil. Ama federasyonun, o düdüğün geldiği tribüne ceza vermesi gerekiyor.Bakalım verecekler mi?Konyaspor dün akşam bulunduğu yerin futbolunu oynadı. G.Saray da bulunduğu yerin futbolunu oynadı.Düşünün, hakemler de omuz vermese Galatasaray bayağı altlarda kalıp mücadele edecekti Şu mantıktan kurtulmamız lazım, o zaman futbolumuz da kurtulur.Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı düşürmezler. Böyle mantık dünyada yok.Tamam büyük takımlar, seyircileri de fazla. Ama maçlar dikdörtgenin içinde adaletli oynanmalı, dikdörtgenin dışında değil!