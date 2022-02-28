Penaltılar doğru

Tansiyonu yüksek bir maç.

Rizespor kafa kafaya oynuyor.

Büyük takımlarla İstanbul'da oynadığında, 1 golle puan çıkaramazsın, 2 golle belli puan çıkarırsın, 3 golle belki galip gelirsin.

Seyirci baskısı, hakem, her şey ters gider. Rize'de Fernandes müthiş oynadı.

Durdurmak için maalesef futbolun dışında bu oyuncuya her şeyi yaptılar, hakem de müsaade etti.

Penaltı pozisyonlarına gelelim fazla uzatmadan; ikisinde de kalecinin hatası var. Birincide hiç gereği yokken Gomis'in kafasına darbe yapıyorsun.

Çünkü Gomis topu oyun sahası içinde tutuyor. Dışarı vursa tamam.

İkincide Kerem geliyor penaltı istiyor.

Pozisyonu kaybetmiş durumda kaleci çıkıyor Kerem'in bir tek şansı var penaltıyı almak. Kaleci yardım ediyor niye neden? Sağ ayağını yerde tutsa Kerem gelip onu sürükleyecek çünkü Kerem bu işi bilerek yapıyor ama ayağını kaldırıyor. Ayağını kaldırınca da penaltı alıyor. İyi bir kaleci, ikinci pozisyonu düşünen bir kaleci iki penaltıyı da yaptırmaz.

Belki de maçın en güzel golü 3. gol. Peki bu golün mimarı kim Feghouli.

Üçüncü pası arkadaşının önüne öyle güçle bırakıyor ki bütün Rize defansı hem taca hem auta çıkıyor, çok iyi gol atıyor.

Yani kalitesi fazla olmayan, oyun planları fazla olmayan iki takımın, heyecanlı, gollü bir mücadelesini izledik.

Galatasaray puan olarak da psikolojik olarak da iki maçı üst üste alınca biraz rahatladı. Öyle demeyin!

Düşme hattına doğru gidersin, orası uçurum. Ayağını kaldırır gol yersin, boş kaleye vurursun auta gider.

Yabancı maddeler atıldı. Bunlardan biri futbolcunun da gözüne gelir, hakemin de gözüne gelir. Bunlara gerekli cezayı vermezseniz başka statlarda örnek olur. Çünkü atılan maddelerden mesela su plastiklerinin ağzı kapalı. Seyirciye bunları satarken ağzını açarak vermeniz lazım ama belli ki sahaya atılsın diye kapalı veriyorlar. TFF en üst düzeyden ceza vermezse bu işlerin önü açılır. Futbolcunun gözüne gelse kör olsa, hakemin gözüne gelse kör olsa nolur.

Hakemin gözüne gelir, tedavilik iş olursa da maç yarıda kalır 3-0 Galatasaray'ın aleyhine olurdu. Bu kadar zeka özürlü seyircilerin olduğu bir ortamda maç oynatanlara yazıklar olsun!