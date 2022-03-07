Zorbay iyi yönetti

Ondan, bundan, şundan demeden yazının sonunu başa getirelim. Dün gece 90 dakika sonunda Fenerbahçe bu sahadan mağlup ayrılsa yazık olurdu, dün gece 90 dakika sonunda Trabzonspor galip gelerek maçı bitirse ayıp olurdu.

İrfan Can'ın gördüğü kırmızı kart doğru. Bir hareket yapıyorsun ısrar etmesen, yani harekete devam etmesen atılmayacaksın. Devam edince atıldın.

Şu bir gerçek; Mete Kalkavan sahada çok başarılı değil. Ama VAR'da müthiş işler yapıyor. İrfan Can'ın atılması Fenerbahçe'yi canlandırdı, Trabzonspor'un kimyasını bozdu. Trabzonlu futbolcular, Siopis hariç, topa ve rakibe müdahale etmekten kaçındılar.

"Hakem bizi de atar mı?" diye… Ve oyunları bozuldu. Fenerbahçe'de 10 kişi kalan oyuncular da bayağı hırslandılar. Mesela dün gece Fenerbahçe'de iki kişi var. Mert Hakan Yandaş ve Samuel Osayi… Yalnız şunu da söylemeden geçemeyeceğim; Fenerbahçe 10 kişi kaldı tamam da, Fenerbahçe 10 kişi kaldıktan sonra Trabzonspor da 10 kişi oynadı. Sanki Bakasetas da atılmıştı oyundan. Sanki Bakasetas, "Ulan ben oynamayayım da şu oyun 10'a 10 oynansın"' dedi herhalde.

Fenerbahçe yönetimi gece yarısı hakem neden açıklandı diye bir bildiri yayınladı. Yayınlayabilirler. Ama ateşe benzin döküyorlar! Neden?

Çünkü bütün Türkiye Kupası maçları bitmeden o hafta oynanacak lig maçlarının hakemleri açıklanmaz.

Ama işte hep aynı hikaye. Biz yazalım çizelim işler lehimize olsun.

Dünyanın neresinde acaba VAR'a giden bir hakemin önü böyle kesilir.

Zorbay Küçük, zora giren maçı bence az hatayla yönetti.

Futbolcularla biraz fazla konuştu ama bu tip maç için hoş görülebilir.

İlk yarı sonunda sahaya atlayanı veya atlayanları yayıncı kuruluş göstermedi.

Nedendir bilinmez. Tam ihale sırasında herhalde sivri olmayalım, bütün takımlara çiçek atalım dediler.

Bu maçta teknik, taktik bir yere kadar. Ama sahada 10 kişi kalıp inanılmaz mücadele eden Fenerbahçeli oyuncuları tebrik etmek lazım. Çünkü karşılarında oynadıkları takım da Trabzonspor'du.