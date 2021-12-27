Koşarak kaçacak

Fenerbahçe 2-0 kazandı tamam ama -bakın ama diyorum- karşısındaki takım Malatya'ydı. Malatya yumuşak helva gibi bir takım. Top oynamak istiyorlar, mücadele ediyorlar ama takım ruhları yok. Herkes tek tek oynuyor, kendi başına... Aslında bir iki takviye ile bir yerlere gelebilirler. Victor gittikten sonra Fenerbahçe takımında bazı değişiklikler olmaya başladı. Mesela Victor, Pelkas'tan hiç faydalanmadı. Pelkas'tan faydalanmayan bir teknik adam çok net söylüyorum zeka özürlüdür. Ya da kendi ve menajerinin getirdiği futbolcular vardır; Pelkas'ı onlara kurban etmiştir. Fenerbahçe'nin bu yıl en büyük sıkıntısı bu... Her maça değişik kadro, kimin ne oynadığı, ne istediği belli değil... Öyle olunca futbolcular birbirlerine alışmadılar. Zaten kadro istikrarı yakalayamayan bir teknik adam başarıyı da yakalayamaz.

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Senin elinde 'Novak' diye bir adam var. Bu adam Trabzon'da kendini ispat etmiş. O senenin en fazla gol atan defans oyuncusu olmuş. Dün yine ona benzer bir gol attı. Ama Victor maceraların peşine düştü. Aslında Victor gitmedi. Orada yarım kalan hikayeyi tamamlamak isteyen bir Ali Koç vardı. Yarım kalan hikaye yine yarım kaldı. Ama Ali Koç, Victor'u getirerek Fenerbahçe'yi de bu sene yarım yaptı. "Kapıdan çıkan kadının topuğuna bakmayacaksın" derler. Gidiyorsa bir daha o kapıdan giremez. Ne güzel söylemiş bu sözü söyleyen... Fenerbahçeli futbolcular için zor maç... Çünkü seyirci de ikiye bölünmüş vaziyette. Bir kısmı 'Aziz Yıldırım' diye bağırıyor, bir kısmı 'takım başarılı olsun' diye geliyor. Arada 'takım başarılı olsun' diye gelip Ali Koç tarafından oluyor. Koç'a sesini çıkarmıyor. Esas Fener seyircisi arada badem oluyor, sıkışıyor. Haliyle bu sahaya da yansıyor. Islıklanan bir futbolcu ne kadar başaralı olur, tartışılır. Ali Koç'un son bir şansı kaldı. Öyle bir teknik adam getirmeli ki herkesin ağzı kapansın. Yoksa zaten kendi gidecek. Hem de koşarak kaçacak. Not: Bir şeyi anlamadım. Geçen hafta Sadık, maçtan sonra yaptığı açıklamadan dolayı ceza heyetine gönderiliyor. Açıklamaya göre de bayağı ağır bir ceza alacak gibi görünüyor ama bu maçta oynuyor. Federasyonda enteresan işler olmaya devam ediyor. Özellikle tahkim ve disiplinde...