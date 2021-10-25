Kartondan!..

İlk yarı Fenerbahçe tek kale oynadı, Alanya hiç çıkmadı. Peki bu kadar tek kale oynamasına rağmen çok pozisyona girdi mi sarı-lacivertliler; hayır... İkinci yarı, Fenerbahçe Teknik Direktörü, kendisini maça kaptırıp bizim gibi seyretmeye başlayınca oyuncu değişikliklerinde geç kaldı. O geç kalınca Alanyaspor oyuna ağırlığını koymaya başladı. Çünkü ilk yarıda tek yönlü oynayan Alanya enerji olarak ikinci yarıda Fenerbahçe'ye göre biraz daha diri kaldı. Fenerbahçe'de oyuncu değişiklikleri geç gelince de ikinci yarının 20-25 dakikasında oyuna Alanya hakim oldu. Nitekim böyle bir pozisyonda gol buldular. Bazı arkadaşlar diyor ki; 'Fenerbahçe defansında oynayan üçlü hem süratli, hem çabukmuş! Hem süratli hem çabuk oynayan bu defans böyle iki tane gol yer mi? Neredeyse iki gol de birbirinin aynı… HHH Fenerbahçe çok transfer yapmış. İyi güzel de golcün var mı; yok. Burada tehlikeli olabilecek bir adam var; Valencia. Teknik adam onu yanında oturttu. Pelkas'ın geldiğindeki performansına bakın şimdiki haline!.. Teknik adama da küsmüş, takıma da küsmüş, kendine de... Dün gece şu net gözüktü: Teknik adam Fenerbahçeli futbolcular tarafından istenmiyor. Aralarında sevgi bağı yok. Tamam, teknik adamı sevmeyebilirsin ama futbolda duygusallığa da yer yok. 'Kapıdan çıkan kadının topuğuna bakmayacaksın' diye bir laf var! Yani; bu adamı denedin, yolladın yine niye aldın! HHH Ama şu bir gerçek; Ali Koç'a, Fenerbahçe Kulübü başkanlığı küçük geldi. Kaldıramıyor. Geldiği günden bugüne hareketleri, konuşmaları, icraatları, hedef göstermeleriyle o koltuğa yakışmıyor. Yani bu noktaya tesadüfen gelinmedi. Ben teknik adammış, futbolcuymuş bakmam, kulüp başkanına ve yönetimine bakarım. Çok güzel benzetmeler vardır. 'Balık baştan kokar' diye... Fenerbahçe'de de balık kokmaya başladı. Alanyaspor, disiplinli oynadı, haddini bilerek oynadı. Hatta biraz fazla defans yaptı. Ama baktı ki Fenerbahçe çekindikleri kadar değilmiş, şöyle bir gidelim dediler, iki defa salladı ve yıktılar. Yani sarılacivertlilerin kartondan bir takım olduğunu anladılar. Aferin Halil Umut Meler'e... Sıfır hatayla maç yönetti. En ufak bir hatası olsaydı; Ali Koç ihaleyi gene hakeme yıkacaktı.