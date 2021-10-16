Futbolda bugün var

Bu sene Beşiktaş'ta Sergen ve futbolcular hala geçen seneyle yani tarih ile yaşıyorlar. Enterasan beyanatlar ve diyaloglar var. Futbalda dün yok bugün var.

Geçen sene Beşiktaş ve Sergen; kadro darlığı, mücadelesi ve diğer teknik adamların ukalalığı dolayısıyla sempatik gelmişti. Ama bu sene kazın ayağı öyle değil. Sergen'in ayağının yere basması lazım.

Dün geceki maçta Beşiktaş'ın neredeyse pozisyonu bile yok.

Attıkları iki golün birini kaleci, diğerini defans hediye etti. Oyun anlayışı olarak sahaya yayılış, futbol mantalitesi olarak Başakşehir çok daha iyiydi. Hak ettiler ve kazandılar.

Teknik adam eksikliği 1-2 hafta takımlarda artı değişiklik yapar. Ama sonra eskiye döner. Yalnız şu anda Başakşehir'in kadro görüntüsüyle puan durumu orantılı değil. Buralarda olmaması gerekir. Çünkü dün akşam net gördük. Beşiktaş'tan daha akıllı ve doğru oynayarak hak ettiğini aldılar.

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Hakem iki yerde Beşiktaş'a kıyak yaptı. Verdiği penaltıyı göremeyebilirdi. VAR doğru iş yaparak ikaz etti penaltıyı verdirdi. Bu şunu gösteriyor: MHK oraya kaşar hakemleri değil gençleri verecek.Gençler de faydalansın, büyük takım etkisinde kalmasın. Zaten büyük takım başkanları da gençleri istiyor. MHK için bulunmaz bir fırsat.Nasıl olmazsa sizi öldürecekler. Hiç olmazsa çarpışa çarpışa ölün.Düşünün dün akşam Beşiktaş ne oynadı. Hepsi hikaye ama sanki Beşiktaş nasıl olsa bu sene de şampiyonum havasında... Sergen de dahil. En büyük tehlike bu. Eski çamlar bardak olur. Bunu kimse unutmasın.Beşiktaş bu görüntüsüyle ve Sergen'in davranışlarıyla eskiyi aratıyor. 4. hakem geçen maçta kıyak geçerek küfürü eklemedi. Bu kadar az ceza aldı. Yoksa 5-6 maç alırdı.Başkalarına bu kadar ceza verilirken bunların yazılmaması enteresan.Bir teknik adam gemisinin başında olacak, olmazsa böyle olur.