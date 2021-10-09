Kılavuz

Sahaya çıkan kadro Kuntz'un kadrosu değil, burda bazı şeyler empoze edilmiş bu da doğal. Hamit Altıntop bazı şeyleri söylemiş o belli. İlk maçta Alman hocaya fazla bir şey söylenmez takımı fazla tanımıyor. Şenol Güneş yanlış işler yaptığı için gönderildi. Bakınız Türkiye'de ithal teknik adamlar vardı, ithal hakemler vardı ben bunlarla oynadım.

Sonra dedik ki yerliye dönelim bir müddet dönüldü fena da gitmedi ama sonra baktık ki bu işler artık olmuyor ve teknik adamlar da gene yabancıya döndük. Gönül ister ki milli takımı yerli hoca çalıştırsın. Ama maalesef içim acıyarak söylüyorum ki Türkiye'de şu an yerli hoca yok. Birbirlerini yemekten futbolu bozdular.

90 dakikaya baktığımızda Norveç bizden daha şekilliyidi, daha organizeydi bizden fazla istiyordu.

90 dakika boyunca sadece 1 gol attık başka bir şey yapamadık özellikle 45 dakikada. İkinci 45 dakika biraz tavır koyduk ama onda bile Norveç hücuma kalktığında arkada panikledik.

H H H

Sevgili okuyucular artık bu işlerin suyu çıktı. TFF, Kulüpler Birliği, hakemler, teknik direktörler, yöneticiler şapkayı önüne koyacaklar bu böyle gitmez diyecekler.

Futbolumuz uçuruma gidiyor. Kararlar alınacak ama mutlak bunlar acı olacak, acı çekmeden başarı gelmez.

Ama kimse acı çekmek istemiyor daha da kötüsü herkes artist. Perde önünde ayrı, arkada ayrı oynuyorlar, bu işler kolay kolay düzelmez.

Önce ekeceksin sonra biçeceksin.

Vermeden almak Allah'a mahsus.

Yerliymiş ihtalmiş Türk futbolu araya sıkıştı.

Türkiye'de futbolu, bilmeyenler idare ediyorlar, hem TFF hem kulüplerde bilen adam çok az var.

Onun için de böyle kısır neticeler çıkıyor. Maçı yazacaksınız en ufak bir şey bulamıyorsunuz. Bakıyorsunuz Caner milli takımda. Almanların en büyük olayı disiplindir bininci sırada gelir. Birisi Kuntz'a söylemedi mi uçakta gazeteci dövenlerin başında Caner olduğunu.

Demek ki kılavuzlar karga...

Yakında Kuntz da öğrenir. O zaman doğruyu bulur. Bazı değerler vardır futbolun önündedir. Öyle olmadığı zaman kısır başarılar alınır