140 akraba çöreklenmiş

YAZARIMIZ ESKİ HAKEM ERMAN TOROĞLU, MHK BAŞKANI SERDAR TATLI'NIN İSTİFA ETMESİNİN PERDE ARKASINI ANLATTI.



Kulüpler Birliği ile TFF arasında yapılan görüşmelerde MHK'nin yapısının değişmesi gerektiği konuşuldu. MHK Başkanı Serdar Tatlı, yaşananların ardından istifasını sundu. FOTOMAÇ yazarı Erman Toroğlu, Serdar Tatlı'nın istifasının nedenini açıkladı. İşte yaşananlar...



DÜN bir toplantı oldu, Serdar Tatlı çağrılmadı. Gece 12'ye kadar telefon bekledi SerdarTatlı. Telefon gelmeyince saat 10'da TFF'ye geldi ve istifa mektubunu verdi.

METİN Tokat, Ankara'da hakem derneğinin başına bir vatandaşı getiriyor. Çöreklenmişler bu işe. Metin Tokat bunları yaptıktan sonra Serdar Tatlı 'Bu işi temizle' diyor.

ÇOK net söylüyorum. Türk futboluna artık yabancı başkanlar gelecek. Onlar gelirse taraftarı sokağa davet etmek gibi rezillikleri görmeyiz ama. Kulüpler toplantıda yeni gelecek ismin yabancı olması gerektiğini ve Türk bir ismin bu değişimi yapamayacağını söylüyor.

UİLENBERG'İN görevine son verilecek ve Serdar Tatlı yeni gelen yabancı ismin altında çalışacaktı. Bunun yerine istifa etti. Hakem aleminde geçmişteki günahları herhalde Serdar Tatlı'ya çıkardılar gibi geliyor bana.

HAKEMLİKTE akrabalık ilişkilerinin temizlenmesi lazım. Gelen insanları maymun ediyorlar. Hakemlerin maaşlarının artmasını da bu isimler organize etti. Her kulüp kendi MHK başkanı adayını belirlemeli sonra seçilmeli. Böyle olsun ki sonra ağlamasınlar.

İSİM veriyorum Hasan Ceylan'ın oğlu hala gözlemcilik yapıyor. Çok isim var diyorum size. 140 tane akraba var. Bunlar doğru şeyler değil.

FIRAT Aydınus ile Cüneyt Çakır'ı verdiğin zaman en üst düzey hakemi vermiş oluyorsun, o yüzden Beşiktaş-Galatasaray maçına Fırat'ın atanmasını doğru buluyorum.







