Haftaya büyük resmi göreceğiz

Ligin 21 takımla oynanması zaten futbolumuzda olmayan kaliteyi sürüngenler gibi yaptı. Futbolda hata var. Kabulüm ama bu hataları bu oyuncular yapıyorsa o zaman adı 'Süper' olan olan ligde kadroya girmeyecekler.

Yani Galatasaray o kadar rahat oynadı ki, kendileri bile şaşırdılar.

Sahaya Gençlerbirliği futbolcuları yerine plastik 11 huni koysalardı, sarı-kırmızılılar onlara çarparlardı gol atarken. Galatasaraylı futbolcular, güzel goller attılar, daha da atabilirdi.

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