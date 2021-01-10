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Erman Toroğlu

Erman Toroğlu

10 Ocak 2021 | Pazar

Haftaya büyük resmi göreceğiz

Ligin 21 takımla oynanması zaten futbolumuzda olmayan kaliteyi sürüngenler gibi yaptı. Futbolda hata var. Kabulüm ama bu hataları bu oyuncular yapıyorsa o zaman adı '' olan olan ligde kadroya girmeyecekler.
Yani o kadar rahat oynadı ki, kendileri bile şaşırdılar.
Sahaya futbolcuları yerine plastik 11 huni koysalardı, sarı-kırmızılılar onlara çarparlardı gol atarken. Galatasaraylı futbolcular, güzel goller attılar, daha da atabilirdi.

***

Oyunun bir kısmında Galatasaraylı futbolcular tempoyu belirledi. Birkaçında da hakem müsaade etmedi! , böyle bir maçta bile nasıl kötü hakem olduğunu gösterdi.
Oyunun, futbolcuların altında eziliyor. Tabii geçmişte yaptığı haltların da bunda rolü var, ezilmesinde. Bu işler böyledir, akşam yediğin hurmalar sabah adamı tırmalar.
da 6 attı, Galatasaray da 6 attı. İkisinde de rakiplerinin büyük hataları bu skorlara sebebiyet verdi. Gelecek hafta Beşiktaş-Galatasaray derbisinde büyük resmi göreceğiz.

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Etiketler :
Beşiktaş, Gençlerbirliği, Halis Özkahya, Galatasaray, Galatasaray derb, süper

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