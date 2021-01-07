İlk defa görüyorum

Siyah-beyazlılar ilk 45 dakika hatasız oynadılar. En iyi yaptıkları iş; topu rakibe verip sonra 4-5 kişiyle bir anda baskı yapmak oldu. Aldıkları toplarla Rize defansı kendine gelemeden baskın hücum yaptılar. Enteresan goller oldu. Bunu maç boyunca devam ettirdiler özellikle hücum preste. Rize defansının bu büyük hataları yapmasında bu baskının büyük payı vardı. Rize defansında Meriah inanılmaz işler yaptı. Dün gece Beşiktaş bu kadar gol attıysa bu gollerin çoğunluğunda asistleri o yaptı.



Kaleciyle ve arkadaşlarıyla anlaşamadı. Hani vardır ya; sevgililer "Biz birbirimizi anlayamıyoruz" derler, dün gece onun gibiydi. Aboubakar, bu kadar yol, anne ölümü, sıkıntı çekmesine rağmen sahadaki en diri isimlerden biriydi. Abobukar varsa Beşiktaş'ta gol sıkıntısı zor olur. Sebebi; bütün dikkatleri üzerine çekiyor. Arkadaşlarına boş alan yaratıyor. İyi verkaçlara giriyor. Bazen de fazla bir bencillik yapmasa skor daha fazla artardı. Ama şu var; Larin'in attığı gollerin hemen hepsinde Rizespor defansının asistliği var. Bu kadar yıldır futbolun içindeyim, böyle bir olayı ilk defa yaşıyorum. Bir daha yaşayacağımı zannetmiyorum. Ne demek istediğimi maçı seyretmeyenler özet yayınlarına bakınca daha iyi anlarlar. Takım ufak ufak oynamaya başlayınca ve teknik adam kimseye mahkum olmayınca, kendini bir halt zanneden futbolcular da yavaş yavaş adam olmaya başlamışlar. İsimler vermeye gerek yok.



Sergen şunu oturturmuş, "Ya oynarsınız ya gidersiniz. Çalışır oynarsanız da size formayı veririm". Diğer bazı teknik adamların yaptığı adaletsizliği Sergen yapmıyor. Onun için de takım yükselişte. Peki Rize'ye ne demeli… Rize'nin teknik adamı yıllarca defans oynadı. Eğer teknik adamlığını yaptığı takım bu golleri yiyorsa önce faturayı ona keserim. Yalnız skor 3-0 olduktan sonra Beşiktaş'ta laubalilik baş gösterdi. Bir ara maç bir anda 3-3 olabilirdi. Ama o basit vuruşları yapacak adam veya adamlar Rize'de yoktu. Yani maçın skoru tamam da bir maçı bu tip skorla kazandığın zaman bir d e işin o tarafını düşüneceksin. Kötü olduğu zaman herkes konuşur ama bu işler iyi olduğu zaman daha çok konuşulması lazım. Hakem için zararsız bir maç oldu. Yalnız şunu söylemeden geçemeyeceğim; anormal derecede konuşuyor ihtiyar dedikoducu kadınlar gibi. Hakem düdüğüyle konuşur çenesiyle değil. Beşiktaş da çayı fazla demledi.