Kırmızı doğru
Galatasaray hiç beklemediği 2 puan verdi. Antalyaspor, Galatasaray takımına resmen kelepçe vurdu. Sarıkırmızılılar çok kalabalık olan Antalya ceza alanına çok orta yaptılar ama nokta ortalar değildi. Bence bu ortaların yapılmaması lazım. Garantiye gidilmesi lazım. Rakip bir türlü açılmıyor. Ne yapacaksın? 2 yan çizgi ve aut çizgisine kadar ineceksin. Galatasaray daha çok soldan bu işi yaptı. Yön değiştirmediler. Böyle olunca da Antalya defansı dağılmadı. Verkaç yaparak şut denemesine girip veya verkaç yaparak veya çalım atarak ceza alanı içine girip burada penaltıya oynayabilirlerdi. Galatasaray onu da yapamadı. Bir defa verkaç şut denemesi yaptılar. Onda da Oğulcan kafayı vuramadı. Peki böyle takımlara karşı hangi topçuların sahneye çıkması lazım? Biri Belhanda biri Arda. Arda çok çalıştı, yorulunca da sinirlendi. Belhanda'da bu enerji yoktu. Bu tip maçları bu tarz adamlar çözer. Falcao da santrafor oynasa iş yapardı ama sonunda ne yazıyorum ama! Çünkü yine sakat. Öyle veya böyle Antalya gol yer dedik. Olmadı. Galatasaray'ın uzun süre 10 kişi oynaması da buna etken. Takıldığım bir nokta var. Emre Kılınç. Sen Galatasaray'da oynuyorsun. Büyük takımda. O hareketin sana bir faydası yok. Bu pozisyon 88'de olsa ve devamı gol koksa anlarım. Hakem bence doğru karar verdi. VAR çağırdı ama kararından dönmedi.
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