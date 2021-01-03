Kırmızı doğru

Galatasaray hiç beklemediği 2 puan verdi. Antalyaspor, Galatasaray takımına resmen kelepçe vurdu. Sarıkırmızılılar çok kalabalık olan Antalya ceza alanına çok orta yaptılar ama nokta ortalar değildi. Bence bu ortaların yapılmaması lazım. Garantiye gidilmesi lazım. Rakip bir türlü açılmıyor. Ne yapacaksın? 2 yan çizgi ve aut çizgisine kadar ineceksin. Galatasaray daha çok soldan bu işi yaptı. Yön değiştirmediler. Böyle olunca da Antalya defansı dağılmadı. Verkaç yaparak şut denemesine girip veya verkaç yaparak veya çalım atarak ceza alanı içine girip burada penaltıya oynayabilirlerdi. Galatasaray onu da yapamadı. Bir defa verkaç şut denemesi yaptılar. Onda da Oğulcan kafayı vuramadı. Peki böyle takımlara karşı hangi topçuların sahneye çıkması lazım? Biri Belhanda biri Arda. Arda çok çalıştı, yorulunca da sinirlendi. Belhanda'da bu enerji yoktu. Bu tip maçları bu tarz adamlar çözer. Falcao da santrafor oynasa iş yapardı ama sonunda ne yazıyorum ama! Çünkü yine sakat. Öyle veya böyle Antalya gol yer dedik. Olmadı. Galatasaray'ın uzun süre 10 kişi oynaması da buna etken. Takıldığım bir nokta var. Emre Kılınç. Sen Galatasaray'da oynuyorsun. Büyük takımda. O hareketin sana bir faydası yok. Bu pozisyon 88'de olsa ve devamı gol koksa anlarım. Hakem bence doğru karar verdi. VAR çağırdı ama kararından dönmedi.

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Takım 10 kişi. Bu sefer Marcao sahneye çıkıyor. Yaptığı hareket net kırmızılık. Ama bu sefer VAR çağırmadı. Demek ki büyük takımlardan İstanbul'da 2 oyuncu atılmaz korkusu bu hakemlerde hala var. Tabii yine akrama kanı dolaşıyor bunlarda. Hakem Bitigen Galip'in oğlu. VAR'daki Tokat da Metin'in yeğeni. Peki Galatasaray 9 kişi kalsa ne olurdu? Çok şey değişirdi. Teknik adamlar çok çalışan Arda'yı zamanında oyundan aldılar. Çünkü iş oyundan atılmaya gidiyordu. Şu bir gerçek. Galatasaray inanılmaz paralarla Falcao'yu aldı. Diagne'ye de iyi para verdiler. Ama Oğulcan oynuyor. Kabiliyetli bir çocuk ama henüz Galatasaray'ın santraforu değil. Dün gece net gözüktü, Galatasaray'da Feghouli olmazsa sarı-kırmızıların işi çok zor. Antalyaspor büyük takımla oynuyorum 1 puan alırsam kar zihniyetinde oynadı ve bunu kopardı. Ama her maç böyle olmaz. 11'e 11 Galatasaray gol atsaydı Antalya ne yapacaktı merak ediyorum. Ama şu çok net böyle defans yaparak bu tarz oyun zihniyeti çirkin bir görüntü. Oynayanlara da zevk vermediler, seyredenlere de.