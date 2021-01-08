Taktik savaşı

Başından sonuna kadar tam bir taktik savaşı. Sebebi de F.Bahçe teknik direktörü Erol Bulut'un Alanyaspor'u, çok iyi tanıması. F.Bahçe, maçı alacağım diye saldırmadı.

Arka tarafını sağlama aldı. Topla oynamayı Alanya'ya bıraktı. Onlar da topla fazla oynadı ama ceza sahasında tehlike yaratmadı.

F.Bahçe, rakibin üzerine daha az gitti ama tehlikeli gitti.

Topla fazla oynamak ile oyuna hakim olamazsanız. Alanya takımı birbirini iyi tanıyan topçulardan kurulu. Bu tip takıma alan bırakırsanız sizi yorar ama hücumunu kilitlerseniz sinirlenir hatta fazla üstünüze gelmeye başlar.

Arka tarafın sigortasını bırakır.

Nitekim dün gece en az 6-7 pozisyon öyle oldu. İki kaleci 90 dakikada önemli iki kurtarış yaptı.

Birisi penaltıyı kurtardı, diğeri de yani Altay Efecan'ın şutunu parmak ucuyla çıkarttı. Tamamen taktik savaşı oldu. Beraberlik kokan maçı F.Bahçe kazandı. Sarı-lacivertliler, önemli bir virajı döndü.

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F.Bahçeli oyuncular, iyi mücadele ettiler çok iyi oynadılar mı eh işte...

Sinan'ın attığı gol enteresandı.

Kendisine sormak lazım kaleye mi vurdu orta mı yaptı. Çünkü Sinan sol ayaklı bir oyuncu. Sağ ayağıyla o vuruşu bilerek yapması biraz zor.

Sadık'ın penaltı pozisyonu bence net penaltı. Havadaki adamı şiddetli itiyor, rakibin iki ayağı yerdeyken itilmesiyle havada itilmesi farklıdır.

Bu poziyonun yorumları değişk yapılıyor. İki ayağı yerde olan oyuncunun itilmesi daha zordur.

Hakemler bu pozisyonu karıştırıyor.

Alanya kalecisinin sebep olduğu penaltıda seyirciler ikiye bölündü.

Kimi sarı doğru, kimi kırmızı dedi.

Kalecinin müdahale alanına girdi Valencia ve kaleci topu çeldi.

Ayağı Valencia'ya geldi. Bence sarı doğruydu.

Sarı kart olayları öyle enteresan ki sarı kart verdiğinde hangi pozisyonda atacaksın. Sinan sarı karttan önce diziyle çok faul yapıyor.

Hakem sarıyı vermedi. Yine sarı kartlık hareket yaptı sonra çıktı.

Türkiye'de futbolcular, faul hareketlerinde sarı ve kırmızıda hakemlerden daha iyi biliyor. Çünkü hakemler, futbolcular kadar futbolu bilmiyorlar. Hakemlik farklı bir boyut.

Oyun kurallarıyla hakem olursanız futbolu bilmeden hiçbir zaman hakem olamazsınız. Bwir yere kadar eğitirsiniz. Kitapla hakem olunmaz.

Yaşayarak olunur ama maalesef bizde futbolu yaşamamış insanlar hakem olmuş .Onun için de futbolcular dalga geçiyor.