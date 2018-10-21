Avrupa’ya gidemezler

Cocu, takımla dama taşı gibi oynuyor. Bu Cocu mu, Comolli mi bilmem! F.Bahçe’nin sezonu ilk 3-4 içinde bitirmesi zor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu'nun bu kadar maçtan sonra artık bazı oyuncuları sabitlemesi gerekiyor.

Soldado kaç haftadır yok. F.Bahçe'nin bu kadrosunda banko santrfor oynayacak tek adam var, o da Soldado...

Dün akşam pozisyonlara girdi. Adam sonuçta golcü, kaçırdı.. Tamam ama o pozisyonlara girmek de önemli.

Kaçırmasını da ben maçsızlığa bağlıyorum.

Adamı birinci maçta oynatıyorsun, sonra kaybediyorsun. Sonra tekrar oynatmaya başlıyorsun.. Adam bir defa beyin olarak hazır değil, seninle mücadele ediyor. Ama aslında bu mücadeleyi o başlatmıyor, sen başlatıyorsun... Tabi sen misin, yoksa perdenin arkasında olan Comolli mi; onu bilmem!