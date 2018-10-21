Avrupa’ya gidemezler
Cocu, takımla dama taşı gibi oynuyor. Bu Cocu mu, Comolli mi bilmem! F.Bahçe’nin sezonu ilk 3-4 içinde bitirmesi zor
Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu'nun bu kadar maçtan sonra artık bazı oyuncuları sabitlemesi gerekiyor.
Soldado kaç haftadır yok. F.Bahçe'nin bu kadrosunda banko santrfor oynayacak tek adam var, o da Soldado...
Dün akşam pozisyonlara girdi. Adam sonuçta golcü, kaçırdı.. Tamam ama o pozisyonlara girmek de önemli.
Kaçırmasını da ben maçsızlığa bağlıyorum.
Adamı birinci maçta oynatıyorsun, sonra kaybediyorsun. Sonra tekrar oynatmaya başlıyorsun.. Adam bir defa beyin olarak hazır değil, seninle mücadele ediyor. Ama aslında bu mücadeleyi o başlatmıyor, sen başlatıyorsun... Tabi sen misin, yoksa perdenin arkasında olan Comolli mi; onu bilmem!
İkinci yarı bir hayli fırsatlar geldi F.Bahçe'nin ayağına. Ama hücum edeyim derken, bu kez de Sivasspor iki pozisyon yakaladı..
Bir de yeni moda çıktı. Herkes sakatlıkların arkasına sığınıyor. İyi antrenman yapan ve kendine bakan futbolcular sakatlanmazlar.
Eğer bu kadar sakatlık varsa, o iş zaten sakattır! İşte Ekici misali.. Bu kadarına 'pes' derler. Ben bunun hesabını hem teknik adamlardan sorarım, hem de tıpçılardan!
Önce Galatasaray kendi evinde puan kaybetti, dün akşam da Fenerbahçe deplasmanda.. Bakalım bugün Beşiktaş ne yapacak?
Ama şu bir gerçek. Fenerbahçe bu sene ilk üçe-dörde girer mi? Yani Avrupa'ya gider mi?
Bu teknik adam ve futbolcularla zor!
Hatta çok zor.