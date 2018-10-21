Avrupa’ya gidemezler – Erman Toroğlu – Fotomaç
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HEPSİ
    21 Ekim 2018, Pazar
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    ’ya gidemezler

    Teknik Direktörü Cocu'nun bu kadar maçtan sonra artık bazı oyuncuları sabitlemesi gerekiyor.
    kaç haftadır yok. F.Bahçe'nin bu kadrosunda banko santrfor oynayacak tek adam var, o da Soldado...
    Dün akşam pozisyonlara girdi. Adam sonuçta golcü, kaçırdı.. Tamam ama o pozisyonlara girmek de önemli.
    Kaçırmasını da ben maçsızlığa bağlıyorum.
    Adamı birinci maçta oynatıyorsun, sonra kaybediyorsun. Sonra tekrar oynatmaya başlıyorsun.. Adam bir defa beyin olarak hazır değil, seninle mücadele ediyor. Ama aslında bu mücadeleyi o başlatmıyor, sen başlatıyorsun... Tabi sen misin, yoksa perdenin arkasında olan mi; onu bilmem!

    Çok net, Isla varsa, Isla oynar. O kötü oynarsa veya formsuzsa Şener oynar. Aradan bu kadar hafta geçti, F.Bahçe'nin en az 7-8 yerinin belli olması gerekirdi. Ama Cocu dama taşı gibi oynuyor hala takımla.. Yine söylüyorum, burada teknik adamın kafasını karıştıran Comolli mi? Bence o görünüyor!
    İkinci yarı bir hayli fırsatlar geldi F.Bahçe'nin ayağına. Ama hücum edeyim derken, bu kez de iki pozisyon yakaladı..
    Bir de yeni moda çıktı. Herkes sakatlıkların arkasına sığınıyor. İyi antrenman yapan ve kendine bakan futbolcular sakatlanmazlar.
    Eğer bu kadar sakatlık varsa, o iş zaten sakattır! İşte Ekici misali.. Bu kadarına 'pes' derler. Ben bunun hesabını hem teknik adamlardan sorarım, hem de tıpçılardan!
    Önce kendi evinde puan kaybetti, dün akşam da Fenerbahçe deplasmanda.. Bakalım bugün ne yapacak?
    Ama şu bir gerçek. Fenerbahçe bu sene ilk üçe-dörde girer mi? Yani 'ya gider mi?
    Bu teknik adam ve futbolcularla zor!
    Hatta çok zor.

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