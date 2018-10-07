Bu maçın yorumu olmaz!
Sevgili okuyucular kusura bakmasın. Bu maçın uzun uzadıya yorumunu yapmayacağım. Çünkü olmaz... Maçın yorumu çok basit... Tek cümle kafi... Fatih Terim, şapkadan tavşan çıkardı.
Sevgili okuyucular kusura bakmasın. Bu maçın uzun uzadıya yorumunu yapmayacağım. Çünkü olmaz... Maçın yorumu çok basit... Tek cümle kafi... Fatih Terim, şapkadan tavşan çıkardı.
Zannimca Sezon başı jübile ile gidebilirdi kendi bu yolu tercih etti.iyi olmadı.
Lefter baba Futbolu zirvede bırakmak her nefs_e nasip olmuyor.
kenan uzat eli al topu devam, aynen TS maçındaki gibi hakem aynı hakem, kaleci gol atacak futbolcuya tekmeyi vuruyor devam, hakem hangi takımdan..