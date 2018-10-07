Bu maçın yorumu olmaz! – Erman Toroğlu – Fotomaç
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HEPSİ
    07 Ekim 2018, Pazar
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    Bu maçın yorumu olmaz!

    Sevgili okuyucular kusura bakmasın. Bu maçın uzun uzadıya yorumunu yapmayacağım. Çünkü olmaz... Maçın yorumu çok basit... Tek cümle kafi... , şapkadan tavşan çıkardı.

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