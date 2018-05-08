AYNAYA BAKIP DÜŞÜNÜN

Beşiktaş ligi 4. bitirecek. Seneye para yok. Şampiyonlar Ligi'nden gelecek para yok.

Beşiktaş'ın kadrosu şu anda çoktan ligi bitirmeliydi. Şu anda Fenerbahçe, Beşiktaş'ın önünde. İkisinin kadrosuna baktığınız zaman, oyuna, Aykut Kocaman'a baktığınız zaman... "Şenol, Beşiktaş muazzam" derken, Aykut Kocaman Beşiktaş'ın önünde.

Bir de bu var.

Beşiktaş'ın kadrosu ligde ilk 4'te açık ara en iyi değil mi? Nerede Beşiktaş? Sorumlusu kim? Şenol Güneş mi yoksa yönetim mi? Yoksa anlaşmazlıklar mı var?



BEN NEREDE HATA YAPTIM?

Seyirci bağırıyor Şenol Güneş' diye.

Tamam, hepsi tamam. Bir de aynaya bakın.

Beşiktaş'ın aynaya bakıp düşünmesi lazım.

Fikret Orman ve Şenol Güneş başta olmak üzere... Fenerbahçe maçındaki karar yanlıştır, onun kararı yanlıştır, onun yorumu öyledir...

Hepsi tamam. Ama bir bakın. Siz niye bu duruma düştünüz? Siz kraldınız, sizdeki kadro Türkiye'nin en iyi kadrosu. Fenerbahçe'nin kadrosunu biz 4 saydık sizi 1 saydık.

Bugün siz dördüncüsünüz Fenerbahçe ikinci.

Hadi Fenerbahçe-Beşiktaş maçı tamam.

Diğer maçlar nerdesiniz? Biz sıralama yaptığımızda Beşiktaş 1'di, Başakşehir 2, Galatasaray 3, Fenerbahçe 4'tü. Bugün 1. Galatasaray, 2. Fenerbahçe, 3. Başakşehir, 4. Beşiktaş.

O zaman bakacaksın. Genele bakacaksınız, tek maça değil. Ben nerede hata yaptım?