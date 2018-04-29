Valbuena ile güzel

İlk 45 dakikadaki Fener bildiğimiz gibi. Daha bir iştahlı oynayan taraf Kasımpaşa. Daha çok şut girişiminde bulunan Kasımpaşa. Daha çok pozisyona giren Kasımpaşa. Ama bir gol var o da Fenerbahçe'den.

İkinci devre Fenerbahçe gol yiyene kadar "Ben bu maçı nasıl olsa götürürüm" havasındaydı.

Golü yiyince bu işin öyle bitmeyeceğini anladılar. Çünkü her şeyi kaybedeceklerdi.

Ondan sonra tekrar bir kımıldadılar maç bir anda 4-1 oldu.

Dün gece Fenerbahçe'de şu net gözüktü.

Valbuena oynamadığı zamanlarda topun Fenerbahçe'de nasıl dolaştığı, rakibe ne kadar etkili olduğu... Valbuena girdikten sonra aynı topun nerelerde dolaştığı ve ne kadar etkili olduğu. Bu Valbuena'nın oyun görüşü de farklı, topu oyuna soktuğu yerler de farklı.

Daha da önemlisi topu ayağına aldıktan sonra kolay kolay vermiyor.



Rakipten futbolcuyu eksiltirsin

Rakibi sinirlendiriyor, ceza alanı civarında faul yaptırıyor. Attığı toplarda da rakip defanstan birkaç kişiyi eksiltiyor. Bazı oyuncular vardır, bunlardan çok fazla markaj bekleyemezsiniz.

Ama oynadıkları zamanda da rakip takımlar onu markaj etmek mecburitendedirler.

Yani otomatik olarak sen bu oyuncuyla rakipten birkaç futbolcuyu eksiltirsin.

Futbol makine işi değildir. Bilgisayarla da oynuyorsun ama bir de o topun ruhu var, canı var. Ve o topla sevişerek de oynayan futbolcu tipi var. Ve o topa işkence ederek oynayan futbolcu tipi de var.

Teknik adam bunlardan hangisini seçer, onun sorunu. Ama şu bir gerçek Valbuena girdikten sonra Fenerbahçe'nin oyunu güzelleşiyor, seyir zevki artıyor. Peki hangisi doğru, kim haklı? Kazandığın zaman haklısın.

Gerisi hikaye.



ÇAKIR İNANMADI

Kasımpaşa'nın evinde Fenerbahçe'yi ağırladığı maçta tartışılır pozisyonlar var. Hakem Cüneyt Çakır hiçbirine inanmadı. Çekimler yine bildiğiniz gibi çok kötü. Top dışarıdan mı çevrildi gözükmüyor. Penaltı pozisyonlarında top futbolcunun neresine vuruyor belli değil.