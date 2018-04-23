Talisca’yı Beşiktaş’tan ayrılırsa siyah-beyazlıların gücü yüzde 50 oranında düşer. O zaman Quaresma da Babel de kurtaramaz onları. Malatya dün akşam “Benim adım hıdır, yapabileceğim budur” der gibiydi. Elinden geleni yaptılar

Beşiktaş, Malatyaspor karşısında ilk 45 dakika tempo yapmadı. Ama topla fazla oynadılar, fazla şut attılar, oyunu kontrol ettiler. Tamam da rakibi boğacak bir baskı, tempo yoktu sahada. Oğuzhan çıkıp, Tolgay girene kadar bu oyun aynı şekilde sürdü. Tolgay oyuna dahil olduktan sonra oyun biraz hareketlendi. Beşiktaş bu yıl eski Beşiktaş değil, bunu bir defa kabullenelim!

Şunu diyebilirsiniz; Yahu Erman hoca, Beşiktaş kazandı yine eleştiriyorsun!

Bakınız! Kazanıyor ama nasıl kazanıyor?

Üst düzey oyuncuları var. Tamamen bireysel becerilerle kazanıyorlar. Bir gün Babel çıkıyor, bir gün Talisca, bir gün Quaresma.

Zaten bu üçünden biri yetiyor. İkisi olduğu zaman zaten kolay hallediyorlar. Üçü de tam kapasiteyle oynadığı zaman bayıltıyorlar. Peki rakibe pozisyon veriyorlar mı? Evet...

İstanbul'dan büyüklerden puan alacaksan veya yeneceksen bir gol de kafi gelmez artık, iki gol atman lazım. İki gol atarsan rakibin dengesini bozarsın ve işi halledebilirsin.

İlk yarıda bir Malatyasporlu hücumdaydı, üç Beşiktaşlı geride, bazen de dört… Böyle olduğu halde bile gol pozisyonu yakaladı Yeni Malatyaspor. Hele ikinci yakaladığı pozisyonu atsalar maç ne hale gelir?

Ama şu bir gerçek öyle veya böyle Beşiktaş'ın en tehlikeli adamı Talisca.

Onu Beşiktaş'tan çıkarırsanız siyah-beyazlıların gücü yüzde 50 düşer. Quaresma ve Babel kurtaramazlar o zaman Beşiktaş'ı.

Malatyaspor elinden geleni yaptı. Ama bir laf vardır ya; Benim adım hıdır, yapabileceğim budur. İşin özü de budur!