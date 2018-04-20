Bu maçın yarıda kalmasını istediler

Öncelikle hakem prosedürü çok iyi işledi... Ben sözlerime yardımcı hakemin 5 dikişle devam ettiği Fenerbahçe- Galatasaray maçıyla başlayacağım. O maçın oynanmaması gerektiğini söylediğimde Digitürk'ten kovuldum. Bu tür maçları oynatırsanız, olayların önüne geçemezsiniz. Maç hükmen Beşiktaş'ın... Onun haricinde Fenerbahçe'ye, olaylara karışanlara ağır ceza gelir. Polis, seyyar kamerayla çekim yapıyor. Bu işten sarı-lacivertliler büyük zarar görür. Başkanlık seçimi var... Bu maçın yarıda kalmasını isteyip, provakasyon yapmak isteyenler olabilir. Bunlar kendi içlerinde ayıklanacaklar. Aziz Yıldırım-Ali Koç mücadelesi yaparsan, Beşiktaş'ın suçu ne! Statlardaki olaylar, görmezlikten geline geline bu noktaya geliyor.



DÜNYAYA REZİL OLDUK

Hakem göstere göstere 'Bu maç yarıda kalır' dedi seyirciye... İlk yabancı madde atılınca, Mete Kalkavan temsilciyi çağırdı. Temsilci gerekeni yaptı. Bir daha yabancı madde atıldı. Mete bu kez yardımcılarını çağırdı. Bir daha olduğunda kimseyi çağırmaz, girer içeri. Girerse de çıkmayacak. Bunu seyirci de bilmiyor. O yabancı madde atanı hemen tespit edip, stattan çıkaracaksın. İngiltere'de ben gözlerimle gördüm. Özel güvenlik iki kez uyardığı taraftarı üçüncüde polisle dışarı attı. Şenol Güneş işi yatıştırmaya çalışıyordu. İyi niyetle yapıyordu bunu. Dünyaya rezil olduk. Her yerde bunlar izlenecek.



PROVOKATÖRLER BULUNMALI

Her şey Fenerbahçe'nin lehine. Yarım saat sonra finale kalacaksın. Beşiktaşlı oyuncular kendi içlerinde tartışıyor. Avantajın var ama bunu kullanamadın. Provakatörler iki dakikada bulunur, evlerinden alınır. Türk futbolunu bu hale getirenler kına yaksınlar. Olaylar oluyor, hakemler gidiyor. Fenerbahçeliler sahada, Beşiktaşlılar koridorda dayak yemişler. Sahaya yabancı maddeleri atanlar atanlar gerizekalılar. Çok net gerizekalılar. Hakem Mete Kalkavan, yardımcılarını yanına aldıktan sonra bir kademe daha var. Eğer hakemler, ilk yarıdaki soyunma odasına gitseydi, o zaman maç biterdi! Türkiye'de bunun bir gün olması gerekiyordu, dün oldu. Bu olacak ki, bir daha ders alsınlar ve sahaya yabancı madde atmasınlar. Bunu atanlar belli. Kameralar olduğu gibi kimin attığını görüyor.



BUNUN ADI REZİLLİK

Koridordaki görüntülerin hepsi hem emniyet genel müdürlüğünde hem de Riva Tesisleri'nde var. Bunun adı rezillik. Dünya Kupası istiyorsun, sonra bunlar oluyor. UEFA'dan organizasyon istediğinde rakipler bunları koyacak önlerine. Polisimiz istesin, anında bu ahlaksızları bulur ve gerekini yapar.



PEPE RAKiBiNE ÖYLE GiRMEMELiYDi

Teknik olarak sarı ve kırmızı kart olma olasılığı fazla bir maçtı. Oyun 11'e 11 oynanırken, Beşiktaş'ın bariz üstünlüğü vardı. Oyuncu kalitesi farkı var. Kazanmaya da mecbur. Fenerbahçe'nin oyun şekli hep bu. Rakibi ortaya çekiyor, kenara indirmiyor. Ancak Beşiktaş, Quaresma ile 10 kişi kalana kadar indi. Beşiktaşlılar biraz daha sinirlilerdi. Maç oynandığı süre içinde 11'e 10 iken Fenerbahçe üstünlük kuramadı.

Pepe, kırmızı kart gördüğü pozisyonda rakibine öyle girmeyecekti. Türkiye bu pozisyonla ilgili de ikiye bölünecek. Yüzde 50'si 'sarı', yüzde 50'i 'kırmızı' diyecek. Fenerbahçe hep böyle kabız futbol oynuyor.