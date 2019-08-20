İhtiyar delikanlı

Şimdiye kadar birçok kişi için, "Benjamin Button gibi" dendi ama herhalde en çok yakışanı Emre Belözoğlu'dur.

İlerlemiş yaşına rağmen inanılmaz bir resital sundu hepimize...

Aldı, verdi, takımı yönetti, penaltı aldı, gol attı, attırdı.

Daha ne yapsın? Geçiş oyununun en önemli ismiydi.

Ersun Yanal bütün oyun planını onun üzerine kurmuş.

Kendi adıma Emre'ye bir özür borçluyum. Yaşıyla ilgili hep endişelerim vardı, "Acaba orta sahanın yükünü kaldırabilecek mi?" diye... "İhtiyar delikanlının" fazlasıyla başardığını söyleyebilirim.

H H H

Ersun Yanal'ın sadece hücumu düşünen taktiği ilk yarıda meyvelerini verdi.

Oyunun yönünü sürekli değiştirerek, rakibi şaşırtmak Yanal'ın yeni planlarından birisiydi.

Fenerbahçe adına beni mutlu eden şeylerin başında Vedat'ın golle başlaması, Altay'ın ise karşılaşmayı gol yemeden kapatmasıydı.

Bu iki oyuncunun ayrı bir önemi var. Kendilerini ispatlama çabası içerisindeler.

Vedat attıkça, Altay tuttukça kendilerine olan güvenleri çoğalacak. Tabi taraftarlarda gönül kredisini açacak.

H H H

Gazişehir toplama takım görüntüsündeydi.

Uzun bir süre orta saha çizgisini dahi geçemediler. Acaba onlar mı çok kötü, Fenerbahçe mi çok iyi sorusunu aklımdan geçirdiğimi söylemeliyim.

Bu farklı galibiyet Fenerbahçe Yönetimini sakın yanıltmasın. İyi başlangıca yapılacak transferlerle destek olmalılar.

Kadıköy'de farklı galibiyeti, müthiş atmosferi özlemişiz.

İyi başladı Fenerbahçe, inşallah sonu da iyi gelir.