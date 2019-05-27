Barış zamanı

Bitti çok şükür! Bu kabuslarla dolu sezon sona erdi. Fenerbahçe yönetiminin bir daha bu sıkıntıları taraftara yaşatmaması için ince eleyip sık dokuması gerekiyor. Özellikle transferde karavana atılmasına tahammül kalmadı. Alınacak tüm oyuncuların 'cuk' oturması lazım. Dün Antalya karşısında sahaya çıkan takıma bakıyorum da! Aman Allahım! Birçoğunun büyük takımda oynama yeterliliği bulunmuyor. Kadıköy'de Fenerbahçe markasına yakışan tek şey tribünleri dolduran taraftarlardı. Gerisi fasafiso! Dikkat edin bunu alınan galibiyete rağmen yazıyorum. Çünkü bu takım maç kazanır, kupa kazanamaz. Mehmet Ekici'ye bakıyorum; ilk golde nefis bir pas veriyor... Sonra... Sonra yok sahada! Sadık'la ilgili çok olumlu şeyler düşünüp söylemiştim ancak inanılmaz savruk. Mevkisi savrukluğu kaldıramayacak tek mevki belki de! Hırslı, istekli ama konsantrasyonu yok. Sezon başında Cocu'ya teklif etmişler, Hollandalı "olmaz, burada oynayamaz" demiş. Sanırım haklı çıkıyor. Fenerbahçe'nin satıp para kazanabileceği, giderse taraftarın üzüleceği tek oyuncu sanırım Eljif Elmas... Belki biraz da Hasan Ali... NOT: Dün gece beni üzen şey Topal'ın yuhalanması oldu. Bir taraf ıslıklıyor, diğeri alkışlıyor Topal'ı... Bakın sevgili Fenerbahçe taraftarları... Artık barış zamanı... Biz birbirimizle kavga ederken Atı alan Üsküdar'ı geçiyor. Benden söylemesi...