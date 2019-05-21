Artık şahin gerek – Emre Bol – Fotomaç
21 Mayıs 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Yazarlar Emre Bol Artık şahin gerek

Artık şahin gerek

Hey gidi hey! Nereden nereye geldi ... Lefter Küçükandonyanis ismi verilen sezonda küme düşmemeye oynadılar.
Hiç bir hafta şampiyonluğu hayal bile edemeden geçen koca bir sezon... Lefter'in kemikleri sızlıyor!
Erzurumspor karşına çıkan takımda önümüzdeki yıl kadroda olmayacak birçok oyuncu bulunuyor.
Hemen hepsi kafalarında gelecek kaygısıyla oynadı. Erzurum ise can derdinde! Kendi saha ve seyircisi önünde kazanarak düşme hattından kurtulmak istiyorlardı. Penaltı golünden sonra gereksiz panik yaptıklarını söylemek gerek. Bu panik nedeniyle pozisyona girmelerine rağmen istediklerini yapamadılar.

***
Fenerbahçe açısından bakacak olursak; küme düşmemek için çırpınan rakibinin durumuna değil, kendi işine baktı. Olması gerektiği gibi...
Sıkıntıda olan diğer takımların durumlarına saygı göstermek açısından önemliydi.
Artık sezonun sonuna geldik. Bundan sonra yapılacak şey; gelecek sezonun güçlü temellerini atmak olmalıdır.
Artık Fenerbahçe taraftarının dayanacak gücü kalmadı. Sahada rakiplerini deviren, yönetim de ise konuşunca ortalığı sallayacak yöneticiler olmalı. Mevcut yönetim güvercin dolu oysa artık şahin gerek! Yoksa rakiplerin kupalarını saymaya devam edersiniz.

  • Emre Bol Emre Bol
    1. 21 Mayıs 2019, Salı
    1. E-Posta: emre.bol@fotomac.com.tr
    1. SMS: EBO yaz boşluk bırak mesajını yaz 4122'ye gönder.
      Yazarın KODU boşluk bırakıp, MESAJINIZI yazıp, 4122'ye gönderin.
      Örnek: Emre Bol'a mesaj göndermek istiyorsanız.
      EBO boşluk bırakıp, mesajınızı yazıp 4122'ye gönderin.
      Tüm operatörlerden servis 1.60 TL olarak ücretlendirilir.
      Servis sorgulamalı bir servis olup iptali yapılamaz.
      Müşteri Hizmetleri: 444 8881
    1. Gönder
      Yazdır
    2. A-
      A+
Emre Bol - Diğer Yazıları tümü
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler:


YAZARLAR tümü
Sitene Ekle
egazete - Sabah
egazete - Fotomaç
egazete - Takvim
egazete - Yeni Asır
egazete - Sabah De
egazete - Daily Sabah
FOTO HABER tümü
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN