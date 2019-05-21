Artık şahin gerek

Hey gidi hey! Nereden nereye geldi Fenerbahçe... Lefter Küçükandonyanis ismi verilen sezonda küme düşmemeye oynadılar.

Hiç bir hafta şampiyonluğu hayal bile edemeden geçen koca bir sezon... Lefter'in kemikleri sızlıyor!

Erzurumspor karşına çıkan takımda önümüzdeki yıl kadroda olmayacak birçok oyuncu bulunuyor.

Hemen hepsi kafalarında gelecek kaygısıyla oynadı. Erzurum ise can derdinde! Kendi saha ve seyircisi önünde kazanarak düşme hattından kurtulmak istiyorlardı. Penaltı golünden sonra gereksiz panik yaptıklarını söylemek gerek. Bu panik nedeniyle pozisyona girmelerine rağmen istediklerini yapamadılar.

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Fenerbahçe açısından bakacak olursak; küme düşmemek için çırpınan rakibinin durumuna değil, kendi işine baktı. Olması gerektiği gibi...Sıkıntıda olan diğer takımların durumlarına saygı göstermek açısından önemliydi.Artık sezonun sonuna geldik. Bundan sonra yapılacak şey; gelecek sezonun güçlü temellerini atmak olmalıdır.Artık Fenerbahçe taraftarının dayanacak gücü kalmadı. Sahada rakiplerini deviren, yönetim de ise konuşunca ortalığı sallayacak yöneticiler olmalı. Mevcut yönetim güvercin dolu oysa artık şahin gerek! Yoksa rakiplerin kupalarını saymaya devam edersiniz.