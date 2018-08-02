Kara boğa iş yapar!

Fenerbahçe'nin geçen sezondan en büyük farkı, skoru korumanın değil, sürekli geliştirmenin peşinde olması... Yani, "Fenerbahçe savunma yapmaz, yaptırır" mantığı yavaş yavaş yerleşiyor takıma...



Hala oyuncu kalitesiyle ilgili tereddütlerim var. Takımı bir an önce yarışın içindeyken görmeyi istiyorum. Puan almanın en zor olacağı sezonlardan birini yaşayacağız. Açıkçası Fenerbahçe'nin nasıl tepki vereceğini kestiremiyorum.



Mehmet Topal hafif sakatlığı olduğu için kadroya alınmamıştı.

Josef-Eljif ikilisi orta sahada çok iyi işler yaptılar. Hep iki ön liberodan birinin ayağının iyi olması ve ofansif olması gerektiğini savunmuştum.



?Eljif özel bir oyuncu... Radar gibi sürekli çevre kontrolü yaparak oynuyor. Topsuz alandayken bile kurgunun içerisinde...



Esas soru şu: Topal olsaydı Cocu ne yapardı? İlk Benfica maçında Josef cezası nedeniyle oynayamayacak. Büyük ihtimalle Topal-Eljif ikisini izleyeceğiz.



Umarım Eljif yine ilk kesilen oyuncu olmaz. Cagliari karşısında eğer orijinal bir santrafor olsaydı skorun daha farklı olması muhtemeldi.



Gelelim Ayew'e... Bizim ligimizde güçlü, kuvvetli, fizik kalitesi yüksek oyuncular çok iş yapıyor. Kara boğanın da oyun tarzıyla F.Bahçe tribünlerinin sevgilisi olacağına eminim. Tabi en önemlisi uyum sürecini sancısız atlatması... Israrlı, yapışkan en önemlisi futbolu biliyor.