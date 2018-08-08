Valbuenaseverler?

Her şeyden önce şunu söylemek lazım, dün gece Benfica karşısında ne yaptığını bilen bir F.Bahçe izledik.

Açıkçası ben bile bu kadarını beklemiyordum. Phillip Cocu takıma birlikte hareket etmeyi öğretmiş.

Eksikler var elbette.

Benfica gibi bir takım karşısında, böylesine organize ve üst düzey yardımlaşarak oynamak bizlere yeni F.Bahçe'nin sinyallerini verdi.

Bu arada Valbuenaseverler burada mı? Geçen sezon Aykut Kocaman onu oynatmazken ne haklıymış değil mi? Başı kesik tavuk gibi sahada dolanıp duruyor!

Bir hücum oyuncusu topu aldığında ne yapacağını bilir. Ama Valbuena ne top tutup takımı rahatlatıyor ne de doğru düzgün hücum ediyor. İnanılmaz bir çalım merakı var. Atmaya çalıştıkça atamadığı!

Neyse ki Skrtel başta olmak üzere savunmacılar konsantreydi.

Valbuena kadar para kazanan bir oyuncunun taç kazandırmaktan başka meziyetleri de olmalı!

F.Bahçe neredeyse son yarım saati kendi yarı sahasında oynadı. Oyunu bu kadar geride kabul edeceksen Soldado'ya ne gerek var? Onun yerine orta sahada direnci arttıracak fazladan bir oyuncu alınabilirdi.

Cocu savunma sıkıntısını çözmüş gibi. Peki hücum ne olacak? Bu biraz elindeki malzemeyle de alakalı.

Herşeye rağmen F.Bahçe İstanbul'a avantajlı bir skorla dönüyor. İkinci maça Ayew yetiştirilebilirse tur şansının artacağına inanıyorum.