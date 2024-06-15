Beklenenler oldu

ALMANYA'nın teknik direktörü Nagelsmann karşılaşmadan önce "İskoçya ofsayt taktiği uyguluyor, orta sahada kapacağımız topları savunmanın arkasına atarak gol arayacağız" dedi. İlk 2 gol aynen böyle geldi.



Turnuva öncesi hakemlere eğer oyuncu rakibine çok sert ve sakatlanmasına yol açacak bir hamle yaparsa topa öncesinde değse bile "Sıfır Tolerans" gösterin ve kart çıkarın uyarısı İskoçya'nın penaltı ve kırmızı kart görmesine neden oldu. Böylece ilk yarı skor 3-0'a geldi ve İskoçya tüm umutlarını yitirdi.



İkinci yarıda da doğal olarak Almanya işi şova döktü ve eksik rakibini sahadan sildi.

İskoçya şut dahi atamadı.

Hatta korner kullanmadı ve hiç ofsayta düşmedi. Almanya'da gol atması beklenen Wirtz, Musiala, Havertz ve Füllkrug boş geçmediler.

İlkay Gündoğan takımı maestro gibi yönetti.



Son 9 Avrupa Şampiyonası'nın açılış maçında 1 kez hariç misafir ekipler gol atmışlardı, bu sefer de biraz şansa da olsa Rudiger'in kendi kalesine attığı golle İskoçya şerefini kurtardı. Böylece tüm beklenenler oldu...