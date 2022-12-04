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Efe Uysal

Efe Uysal

04 Aralık 2022 | Pazar

Messi varsa sürpriz yok

İddaa'da galibiyetine 1.12 verilen Arjantin maça hiç de öyle net favori gibi başlayamadı. Topa hakim olan taraf Arjantin olsa da Avustralya maçı istediği tempoya çekti ve ilk 35 dakika şut attırmadı. Ta ki Messi sahneye çıkana kadar. Dünya Kupası eleme turlarındaki ilk golünü atan Messi maçtaki dengeleri de tamamen bozdu. Avustralya için adeta maç orada bitti. Arjantin de Messi önderliğinde devleşmeye başladı. Arjantin taraftartarı da büyük itici güç oldu ve galibiyette çok etkili oldu. Avustralyalı oyuncuların elleri ayaklarına dolandı. 2-1'lik skor yanıltıcı olabilir. Arjantin çok rahat kazandı. İddaa'da neredeyse tüm favori oranlar kazandırdı. Ender sürprizlerden biri 1'e 9'luk orandan Avustralya'nın Arjantin'den daha fazla korner kullanması oldu. 1'e 8'lik orandan maç skoru 2-1, 3.24'ten tek farklı Arjantin kazanır ve 2.14'ten karşılıklı gol olur maçın diğer yüksek orandan kazandıran seçenekleri oldu. Yani Lionel Messi varsa sahada olduğu kadar İddaa'da da sürpriz fazla çıkmıyor.

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Etiketler :
Messi, Dünya Kupası eleme turları, Lionel Messi, Arjantin, Avustralya, İddaa

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