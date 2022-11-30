Valencia yetmedi

Senegal kazanmak zorunda olduğu için karşılaşmaya baskılı başladı. Ekvador savunması bu baskıyı kaldıramadı. İlk 2 maçta 1 isabetli şuta izin veren Ekvador ilk 20 dakikada kalesinde 3 net gol pozisyonu gördü. Senegal'in forvetleri son vuruşta biraz becerikli olsa ya da büyücüler takımın yıldızı Sadio Mane'i Katar'daki 2022 Dünya Kupası'na yetiştirmiş olsa maç daha ilk yarıdan kopabilirdi.

Ekvador'un gol yollarında Enner Valencia'a ne kadar bağımlı bir takım olduğu bir kere daha anlaşıldı. Teknik direktör Gustavo Alfaro'nun yaptığı hiçbir hamle hücum da etkili olmalarına yaramadı. Senegal kaptan Koulibaly başta kaliteli savunma oyuncularıyla ve çok renkli taraftarının desteği altında işi bitirmeyi başardı.

Katar elendiği ve zaten en vasat takımlardan biri olduğu için gösteri maçı havasında bir mücadele oldu. Hollanda hiç zorlanmadan kazandı. Cody Gakpo attığı golle Dünya Kupası'nda en fazla gol atan 3 oyuncudan biri oldu.

Enner Valencia da turnuvaya veda etttiği için Gakpo Kylian Mbappe ile krallıkta çekişeceğini düşünüyorum.