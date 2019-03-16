Sıkıcı ama 3

İki takım da ön alanda pres ile başlayınca, top çıkarttırmadılar birbirlerine ilk 10 dakika. Maçın başlarının en iyisi, hem hücuma destek verip, hem de savunmada kritik müdahaleler yapan Tolgay idi. Sivas'ın bu baskısını kıramayınca, yana ve geriye oynamaya başladı F.Bahçe. İlk 20 dakika kaleciler yere yatmadı. F.Bahçe yediği baskı ile "en çok top kaybı" yaptığı ilk yarılardan birini oynuyor, hiç yaratıcı olamıyordu. 32 dakikada olan tek şey Moses'ın ortasına, cılız Soldado kafası idi.



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İlk yarıda görüntü net idi. F.Bahçe'nin baskı yapan takımlara karşı, kısa, çabuk ve ayağa pas yaparak çıkma becerisi yoktu. Ayew'in katkısızlığı da dertti. Sonuçta sıkıcı bir ilk yarıya da kötü ve pas hataları yaparak başladı F.Bahçe.Topal sakatlanınca Ekici ile değişti.Arkasından da ilk hızlı atakta pozisyon buldu takım. Ancak en temel sorunlardan biri, adam eksiltme becerisi eksikliği idi.



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Gittikçe formu düşen Moses dışında bunu beceren yoktu. Zajc- Alper değişikliği geldi.Ama yenilen bir kontra da golü de yedi takım. 'F.Bahçe'nin gol atması için mutlaka yemesi gerek' diye söylemiştim maç başında. Nitekim Soldado kendi yaratıp, kendi attı.Ardından Ayew kaçırdı. Son müdahale Tolgay- Jailson ile geldi. Baskı arttı ve sonunda yine Soldado'nun başrolü oynayıp, Hasan'ın es geçtiği topta Ekici ile gol geldi. F.Bahçe aslında iyi oynamadı, stresi belirgindi ama seyircinin büyük itmesi ile sıkıcı oynayıp, yürek hoplatıp, çok önemli bir 3 puan aldı.