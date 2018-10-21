Yüzde 5.7!
Robinho korkusu ile iki solbekini önlü arkalı başlatmıştı teknik direktör Cocu. Ama ön liberolarından birini Elif yapıp, forveti de Frey ve Soldado ile çiftleyince golü de düşündüğünü belli ediyordu. İsmail ortası ve Frey dokunuşu ile ilk pozisyonu da buldu.
İlk 15 dakika topla yüzde 70 oynayan Fenerbahçe idi. Çünkü Sivasspor, kendi sahasında bekliyordu Fenerbahçe'yi.
Ancak sonrasında Sivasspor çıkmaya başladı. Robinho'nun pasörlüğünde duran top ve kenar ortaları tehlikeli olmaya başladı.
Fenerbahçe ise çift santrforla oynamasına rağmen, 32 dakikada sadece 4 orta yapıyordu. İsabetli şutu da yoktu.
Elif ön libero idi ama savunma arasından top çıkarma görevi verilmişti. Oysaki yeri Başakşehir maçında çok iyi yaptığı ''santrforlar arasına sürpriz adam olarak kaçma''olmalıydı.
Son dakikalar ortaları arttırdı Fenerbahçe takımı. Ancak, Soldado'nun katkısı yoktu.
Ayew'in hücumda zamanlamaları yanlıştı.
Sonuçta da hücum anlamında iki takımın da kötü oynadığı ilk yarıyı kaleyi tutan şutu olmadan, hücum anlamında çok kötü oynayarak berabere bitiriyordu Fenerbahçe.
50 ile 73. dakikalar arasında direk vuruş, arapası, kenar ortası ve duran top kullanarak, yani farklı hücum aksiyonları ile ve son dakikada Soldado'nun kaçırdığı gol pozisyonu ile 7 pozisyon buldu sarı-lacivertliler.
Soldado başrolde idi ama inanılmaz pozisyonları kaçırdı. Ayew'in yerine giren Mehmet Ekici direğe takıldı sonra da sakatlanıp çıktı.
Sivasspor ise, üstüne gelen Fenerbahçe'nin savunmasının arkasına iki kez kaçarak Robinho ile pozisyon buluyordu.
Bu yıl şutlarının gole dönme oranı sadece yüzde 5.7 ile rakiplerinin çok gerisinde olan F.Bhçe (G.Saray yüzde 14, Beşiktaş yüzde 12 ) bu sezon en iyi oynadığı karşılaşma oynamasına rağmen, Sivas'ta beceriksizliğine kurban gitti.
Fenerbahçe bir an önce gol yüzdelerini arttırmak zorunda.