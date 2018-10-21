Yüzde 5.7!

Robinho korkusu ile iki solbekini önlü arkalı başlatmıştı teknik direktör Cocu. Ama ön liberolarından birini Elif yapıp, forveti de Frey ve Soldado ile çiftleyince golü de düşündüğünü belli ediyordu. İsmail ortası ve Frey dokunuşu ile ilk pozisyonu da buldu.

İlk 15 dakika topla yüzde 70 oynayan Fenerbahçe idi. Çünkü Sivasspor, kendi sahasında bekliyordu Fenerbahçe'yi.

Ancak sonrasında Sivasspor çıkmaya başladı. Robinho'nun pasörlüğünde duran top ve kenar ortaları tehlikeli olmaya başladı.

Fenerbahçe ise çift santrforla oynamasına rağmen, 32 dakikada sadece 4 orta yapıyordu. İsabetli şutu da yoktu.

Elif ön libero idi ama savunma arasından top çıkarma görevi verilmişti. Oysaki yeri Başakşehir maçında çok iyi yaptığı ''santrforlar arasına sürpriz adam olarak kaçma''olmalıydı.

Son dakikalar ortaları arttırdı Fenerbahçe takımı. Ancak, Soldado'nun katkısı yoktu.

Ayew'in hücumda zamanlamaları yanlıştı.

Sonuçta da hücum anlamında iki takımın da kötü oynadığı ilk yarıyı kaleyi tutan şutu olmadan, hücum anlamında çok kötü oynayarak berabere bitiriyordu Fenerbahçe.