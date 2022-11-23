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Barış Dinçarslan

Barış Dinçarslan

23 Kasım 2022 | Çarşamba

Tarifsiz skandal

Son yılların en zayıf kadrosuyla Katar'a gelen, Güney Amerika Eleme Grubu'nda oyun gücü bakımından sınıfı geçemeyen Arjantin'den şampiyonluk beklemek zaten hayaldi ama dünkü skor ve oyun, hayal kırıklığının ötesinde tarifsiz bir skandaldı. Öne geçtiklerinde bile rakibin riskli ofsayt taktiğini hiç değerlendiremediler, ikili mücadelelerde ayakta kalamadılar, hatta taktik hamlelere dahi karşılık veremediler. Teknik direktör Scaloni, havuzda formda isimler varken kulüplerinde düzenli forma şansı bulamayan Di Maria, Papu Gomez, Romero, Parades gibi isimleri direkt 11'de sahaya sürdü. Bunların üçünü golleri yedikten sonra oyundan alarak hatasını kabul etse dahi takımındaki organizasyon ve fiziksel kalite eksikliğini mağlup duruma düştükten anlaması da teknik direktörlükteki acziyetini ortaya koydu. Arjantin'in artık hem puan, hem oyun, hem de moral motivasyon bakımından gruptan çıkması bile çok zor. Çünkü dünkü futbol ne Polonya'yı, ne de Meksika'yı yenmeye yeter.

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Etiketler :
Parades, Romero, Papu Gomez, di maria, Güney Amerika Eleme Grubu, Katar, Arjantin, Meksika, Polonya

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