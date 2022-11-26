‘Oynamadan’ olmuyor

Sezon ortasına denk gelen Dünya Kupası'na oyuncuların yorgun gelmemesinin bazı büyük takımlar için avantaj yarattığını düşünüyorum ama Galler gibi vasat ekipler için dezavantaja dönüşmüş durumda.

Ada temsilcisinde teknik direktör Rob Page iskeletini bozmamak adına şu ana kadar kulüplerinde fazla forma giyme şansı bulamayan isimleri oynattığı için tempo sorunu yaşıyor.

İran önündeki 11'den 5 futbolcu bu sezon kulüplerinin as kadrosunda olmayan isimler.

Hennessey 2, Ramsey 7, Wilson 3, Bale 2, Moore da 8 kez 11'de başlamışlar. Galler gibi fiziksel güç üzerinden oynayan bir takım için bu durumun sorunlar yarattığını iki maçta da gördük.

İran ise İngiltere karşısında yaşadığı hezimetten ders çıkarmış şekilde sadece 5 ismi 11 dışına atmamış;

'en iyi savunma hücumdur' prensibine sığınarak 5'li savunmasını 4'lüyle değiştirip, Azmoun-Taremi ikilisini forvete koymuş.

O hamleler sayesinde 3 puana 90 dakika boyunca daha yakındılar; direkten dönen toplarının, girdikleri pozisyonların ödülünü de 90+9 ve 90+11'deki iki golle aldılar.

Bu skorla son sınavı İngiltere karşısında verecek Galler şansını azaltırken; İran ise ABD önünde politika ile futbolun kaynaştığı bir finale çıkacak...