Zübeyde Süpürgeci Avrupa Şampiyonu oldu!
2018 Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden milli atlet Zübeyde Süpürgeci, kendi kategorisinde rekor kırarak altın madalyanın sahibi oldu.
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