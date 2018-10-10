2. Lig Kırmızı Grup'un 6. haftasında Zonguldak Kömürspor sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğüyle sona eren maçta, Onur Eriş ve Şevket Güngör muhteşem bir gole imza attı. ÖLÜ YAPRAK VURUŞU PES oyununu oynayanların yakından bildiği ''Ölü yaprak vuruşu'' tekniğini kullanan Eriş meşin yuvarlağı 90'a gönderdi.