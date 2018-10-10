Zonguldak Kömürsporlu Onur'dan muhteşem gol
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    Videoyu Daralt

    Zonguldak Kömürsporlu Onur'dan muhteşem gol

    2. Lig Kırmızı Grup'un 6. haftasında Zonguldak Kömürspor sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti.

    Ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğüyle sona eren maçta, Onur Eriş ve Şevket Güngör muhteşem bir gole imza attı.

    ÖLÜ YAPRAK VURUŞU

    PES oyununu oynayanların yakından bildiği ''Ölü yaprak vuruşu'' tekniğini kullanan Eriş meşin yuvarlağı 90'a gönderdi.

    • Video Boyutu
    • Bu videoyu bildir
    • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
    10 Ekim 2018, Çarşamba
    SİTENE EKLE
    • Video Boyutu


    BENZER VİDEOLAR
    Daha Fazla Video Yükle
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN