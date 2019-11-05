Zekeriya Alp'in MHK başkanlığı etik mi?
Artı Futbol programında MHK Başkanı Zekeriya Alp ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un arasında ticari ilişki iddiası masaya yatırıldı. Türkiye Futbol Federasyonu Genel Hükümler 7. maddesi ve FIFA Etik Kurallar 19. maddesinde bulunan etik kullara değinildi. Peki bu maddelere göre MHK Başkanı Zekeriya Alp'in MHK Başkanlığının etik mi? İşte detaylar...
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