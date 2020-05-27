Yunan basını yazdı! Ghayas Zahid Süper Lig devine
Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle Süper Lig'e verilen arada Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi. Yunan basını, sarı kırmızılı kulübün Panathinaikos'ta kiralık forma giyen Ghayas Zahid ile ilgilendiğini öne sürdü.
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