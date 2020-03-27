Yıldızlardan A Spor'a özel "evde kal" mesajları
Bir dönem futbol dünyasına damga vurmuş yıldız futbolcular Diego Forlan, Javier Saviola, Moussa Sow ve Matias Delgado, A Spor aracılığıyla Türk sporseverlere "evde kal" çağrısında bulundular.
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