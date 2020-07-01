Yeni dönemde okullar açılacak mı? Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca açıkladı
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, corona virüsü gündemiyle alakalı bir araya gelen Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, okulların eylül ayında açılmasının şu an için engel teşkil etmediğini belirtip, "Okulların açılması durumunu salgının seyri belirler" dedi.
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