Yasin Öztekin Sivasspor'da
Süper Lig'in ilk yarısını lider kapatan Demir Grup Sivasspor, Göztepe'de forma giyen 32 yaşındaki futbolcu Yasin Öztekin ile anlaşmaya vardı.
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