Wolverhampton - Beşiktaş | İlk 11'ler
UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda temsilcilerimizden Beşiktaş, deplasmanda İngiliz ekibi Wolverhampton ile karşı karşıya geliyor. Gruptan çıkma şansını kaybeden siyah-beyazlıların maç öncesi sahaya çıkacağı ilk 11'i belli oldu.
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