Wesley Sneijder çıldırdı!
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    Wesley Sneijder çıldırdı!

    Katar'da Al Gharafa forması giyen Galatasaray'ın eski oyuncusu Wesley Sneijder, Qatar SC ile karşılaştıkları maçta kırmızı kart gördü. Gördüğü kar sonrası sinirlenen Wesley Sneijder, 'Bu Katar'daki son maçım' diye bağırdı. Daha sonra açıklama yapan Sneijder, olayın sıcaklığıyla bu tepkiyi verdiğini Katar'daki futboldan ve hayattan memnun olduğunu belirtti.

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    09 Kasım 2018, Cuma
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