Vitor Hugo Kartal oluyor
Transferde somut adımlar atmaya başlayan Beşiktaş, savunmasını güçlendirmek için geri sayıma geçti. Siyah-beyazlılar, Fiorentina forması giyen Vitor Hugo'nun transferinde mutlu sona ulaştı.
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