Vedat Muriç'in hedefi Premier Lig

Başarılı forvet, Rizespor'dayken kariyeriyle ilgili planlama yaptığını belirterek, "İlk hedefim Avrupa'nın büyük kulüplerinde oynamaktı. Sonra Fenerbahçe'den resmi teklif geldi. Reddedemedim. Önce burada şampiyon olayım, sonra Avrupa... Şu anda yuvamda, Samandıra'dayım. Çocukluk hayalim gerçek oldu. Allah'ın izniyle burada şampiyonluklar yaşamak istiyorum" diye konuştu.

'PREMIER LİG BANA UYGUN"

Muriç, Premier Lig'de fiziksel mücadelenin üst düzeyde olduğunu ve kendi yapısına uyduğunu söyledi. Golcü oyuncu takımın performansına değinerek, "Bazen şanssızlık, bazen iyi koordine olamamak. Kaçırdığımız pozisyonlar bize puan kaybı olarak dönüyor" yorumunu yaptı. Vedat Muriç son olarak, İbrahimoviç'in sahadaki sakinliğini, Lewandowski'nin ise bitiriciliğini örnek aldığını söyledi.