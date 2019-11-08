Vedat Muriç'in hedefi Premier Lig
Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriç hedefinin Premier Lig olduğunu açıkladı.
Başarılı forvet, Rizespor'dayken kariyeriyle ilgili planlama yaptığını belirterek, "İlk hedefim Avrupa'nın büyük kulüplerinde oynamaktı. Sonra Fenerbahçe'den resmi teklif geldi. Reddedemedim. Önce burada şampiyon olayım, sonra Avrupa... Şu anda yuvamda, Samandıra'dayım. Çocukluk hayalim gerçek oldu. Allah'ın izniyle burada şampiyonluklar yaşamak istiyorum" diye konuştu.
'PREMIER LİG BANA UYGUN"
Muriç, Premier Lig'de fiziksel mücadelenin üst düzeyde olduğunu ve kendi yapısına uyduğunu söyledi. Golcü oyuncu takımın performansına değinerek, "Bazen şanssızlık, bazen iyi koordine olamamak. Kaçırdığımız pozisyonlar bize puan kaybı olarak dönüyor" yorumunu yaptı. Vedat Muriç son olarak, İbrahimoviç'in sahadaki sakinliğini, Lewandowski'nin ise bitiriciliğini örnek aldığını söyledi.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
- Fenerbahçe'de 1 ayrılık 2 transfer!
- Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçı öncesi idmanından kareler
- Aykut Kocaman'dan Ozan Tufan sorusuna ilginç tepki!
- Fenerbahçe'nin ocak ayı hedefi belli oldu! Daha önce Türkiye'ye...
- Luiz Gustavo inanılmazı başardı! Konyaspor maçında...
- Emre'den Ozan'ın golüne ilginç tepki! İşte o görüntüler
- Transferi sosyal medyadan duyurdu! Fenerbahçeli yıldız ve 10 milyon euro...
- Yanal'dan taraftarı sevindiren hamle! Konyaspor maçı öncesi...
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.