Vedat Muriç hızlı başladı
Fenerbahçe, hazırlık maçında karşılaştığı Bursaspor'u yeni transferi Vedat Muriç'in attığı iki golle 2-0 galip tamamladı. Sarı lacivertli ekipte yeni transferlerin performansları göz doldurdu.
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