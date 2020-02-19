Vedat Muriç gol suskunluğunu bozmak istiyor
Fenerbahçe teknik heyeti, Süper Lig'de 3 haftadır gol atamayan Kosovalı futbolcu Vedat Muriç'e Galatasaray derbisi öncesinde moral aşılıyor. Muriç son olarak Başakşehir filelerini havalandırmıştı.
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