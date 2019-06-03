Vedat Muriç Galatasaray'ı açıkladı! İşte yapılan teklif...

Adı Fenerbahçe, Galatasaray ve Medipol Başakşehir'le anılan Vedat Muriç'ten açıklama geldi.

A Spor'a açıklamada bulunan golcü futbolcu Galatasaray'da oynamak istediğini dile getirdi.

İSTANBUL'DA MURİÇ ZİRVESİ

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak geçtiğimiz akşam iftar yemeğinde Rizesporlu yöneticilerle bir araya geldi.

Vedat Muriç ile ilgilendiklerini dile getiren Albayrak, Karadeniz ekibi yöneticilerine açık bir şekilde, "Vedat'ı bize verin" dedi.

GALATASARAY'IN TEKLİFİ 3 MİLYON EURO+1 FUTBOLCU



Öte yandan, daha önce 2,5 milyon euro teklif yapan Galatasaray'ın teklifini 500 bin euro daha artırarak 3 milyon euro'ya yükselttiği, yanında bir de oyuncu teklif ettiği ve taraflar arasında sözlü anlaşma sağlandığı öğrenildi.

FATİH TERİM TAKIMDA GÖRMEK İSTİYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı kırmızılı yöneticilere Vedat'ın takıma çok katkı sağlayacağını bu yüzden takımda görmek istediğini iletti.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE FORMA GİYMEK İSTİYORUM"

Rizespor golcüsü Vedat Muriç, menajerini arayarak Galatasaray dışında herhangi bir takımla görüşmemesi konusunda uyarıda bulundu. Muriç menajerine, "Ben Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum. O yüzden Türkiye'de sadece Galatasaray'da forma giyerim." dedi.