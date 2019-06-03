Galatasaray'ın rakipleri belli oldu
Avrupa ligleri ve kupalarında 2018-19 sezonunun sona ermesinin ardından önümüzdeki sezon Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri ve kuraya hangi torbadan girecekleri belli oldu.
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